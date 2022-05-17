Fethiye’de tekneler Atatürk anısına yarışıyor

Muğla’nın Fethiye İlçesinde, Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen 22. Göcek Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı.

Özel rotalarıyla Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan yarışa, 18 ülkeden 50 tekne ile380 sporcu katılıyor. Yarışın ilk gününde Göcek koy içinde start alan tekneler, Göcek adası, Yassıca Ada ve Zeytin adasından oluşan coğrafi ortada yarıştı. Yarış, yine Göcek Koy içinde tamamladı.

GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, “Bu yıl yarışın 22’ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl yarışlara katılan ülke ve sporcu sayısında artış oluyor. Buraya özellikle yurt dışından gelenler sadece yarışmakla kalmıyor. Buradan alış veriş de yapıyor ve ekonomiyi canlandırıyor. Sporcular, dünya harikası Göcek’i, bölgemizi ülkelerinde anlatıyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda daha fazla katılımla etkinliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yarışlar 20 Mayıs’ta sona erecek.