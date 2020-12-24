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Fethiye’de tekneden hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde tekneden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adli kontrolle, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
MUĞLA 24.12.2020, 21:07
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde tekneden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adli kontrolle, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Reis Balıkçı Barınağı’nda bağlı bulunan bir teknenin tekne motoru, yakıt deposu, aküsü, çapasının çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı inceleyen polis ekipleri şüphelilerin bindiği araç plakasını tespit etti. Şüphelilerin Köyceğiz’e gittiğini belirleyen ekipler, D.U. ile O. Ç. çalınan malzemelerle Köyceğiz ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.U savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Şüpheli O.Ç. ise sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.
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