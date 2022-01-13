Fethiye’de ‘Tarım Bayramı Etkinliği’ düzenlendi

Türkiye’de tarımsal öğretimin 176. yıl dönümü olması dolayısıyla Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde (FBKM) ‘Tarım Bayramı Etkinliği’ düzendi.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Ziraat Odası, Likya Kadın Kooperatifi, Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Göcek Kültür Turizm Derneği, Fethiye Yerel Tohumlar Derneği, Fethiye Seydikemer Ekolojik İşletme Kooperatifi işbirliğinde gerçekleşen Tarım Bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk koyma töreninin ardından yerel üreticiler ve yerel ürünlerin satışı için FBKM önünde panayır kuruldu. Fethiye ve civarına ait doğal veya el yapımı ürünlerin satışlarına ilgi yoğun oldu. Yerel tohumlar ile üretilen ürünlere vatandaşların ilgisi artarken, tarım bayramı etkinliğinde çeşitli paneller de düzenlendi.

Açılış konuşmalarının ardından ‘Bir Tarım Okulu Mezununun Gözünden’ isimli panel, Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden İbrahim Balta tarafından gerçekleştirildi. Gün içinde Agroturizm’de güncel eğilimler paneli Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Agroturizm sürecinde pastoral vadi deneyimi üzerine Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği’nden Ahmet Kizen konuştu. Gün içerisinde birbirinden değerli konuşmacıların katılımlarıyla devam eden Tarım Bayramı etkinliğinde minikler de unutulmadı. Fethiye Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Aslı Gökalp tarafından ’Çocuklarla Tohumdan Sanata’ etkinliği de gerçekleşti.