banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fiyatlar dibe vurdu!
Fiyatlar dibe vurdu!
CHP’ye kayyum atandı
CHP’ye kayyum atandı
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'

Fethiye’de tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye İlçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm tarım arazisi yandı. Park halindeki bir otomobilde yangından zarar gördü.

MUĞLA 18.07.2022, 15:47
Fethiye’de tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye İlçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm tarım arazisi yandı. Park halindeki bir otomobilde yangından zarar gördü.

Karaçulha Mahallesi’ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların 112 Açil Çağrı Merkezinden yardım çağrısı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Yangında, bölgede park halinde bulunan bir otomobil, zarar gördü.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu