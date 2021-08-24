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Fethiye’de tarihi eser operasyonu

Fethiye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde H.S.K isimli şahsın Babataşı Mahallesinde bulunan ikametinde yüklü miktarda tarihi eser bulundurduğu, bu eserleri satmak için alıcı arayışı içinde olduğu ve eserlerin ikamette olduğu bilgisi alındı.

MUĞLA 24.08.2021, 15:36
Fethiye’de tarihi eser operasyonu

Fethiye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde H.S.K isimli şahsın Babataşı Mahallesinde bulunan ikametinde yüklü miktarda tarihi eser bulundurduğu, bu eserleri satmak için alıcı arayışı içinde olduğu ve eserlerin ikamette olduğu bilgisi alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli karar doğrultusunda yapılan aramada; 14 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 40 santim boy 30 santim eninde tarihi eser olduğu değerlendirilen iki adet stel, 3 adet farklı uzunluklarda kılıç ve tarihi eser olduğu değerlendirilen hançer ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 2863 SKM suçundan işlem yapılmasının ardından gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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