banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Fethiye’de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

Muğla’nın İlçesinde Fethiye’nin arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki bir çocuk 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne ekipler tarafından limana çekildi.

MUĞLA 01.07.2021, 17:55
Fethiye’de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

Muğla’nın İlçesinde Fethiye’nin arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki bir çocuk 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne ekipler tarafından limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Göcek’te açılarında makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen içinde biri çocuk3 kişi bulunan tekne 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Göcek açıklarında sürüklenen tekneyi yedekleyerek Fethiye Limanı’na güvenli bir şekilde çekti.
banner486
Yorumlar (0)
32°
açık
banner493