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Fethiye’de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi

Fethiye’de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soydemir, Deniz Ticaret Odası Başkanı Mehmet Eskici, Çalış Derneği Başkanı Mete Ay, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, TÜRSAB Batı Akdeniz Başkanı Özgen Uysal, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi temsilcisi Musa Ünsal, YDA Dalaman Havalimanı temsilcisi Orçun Songur, Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ve Fethiye’de çalışmaları yürüten firma yetkilileri ile bir araya geldi. Ülgen toplantıda bölgede yürütülen ve yeni sezon için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MUĞLA 20.03.2021, 15:19
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Fethiye’de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi

Fethiye’de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soydemir, Deniz Ticaret Odası Başkanı Mehmet Eskici, Çalış Derneği Başkanı Mete Ay, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, TÜRSAB Batı Akdeniz Başkanı Özgen Uysal, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi temsilcisi Musa Ünsal, YDA Dalaman Havalimanı temsilcisi Orçun Songur, Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ve Fethiye’de çalışmaları yürüten firma yetkilileri ile bir araya geldi. Ülgen toplantıda bölgede yürütülen ve yeni sezon için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Fethiye’nin marka değerini yükseltmek için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün Fethiye’de ki yatırımlara büyük önem verdiğini belirten, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülken “Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de olumsuzluklar yaşandı. Bu yıl ise yapılan düzenlemeler nedeniyle sektörün beklentisi büyük. Fethiye’de ülkemizdeki turizmin önemli bir noktasını oluşturuyor. Yaptığımız çalışmaları sezona olumsuz etki yaratmayacak şekilde planlıyoruz. Amacımız bölgedeki çalışmaları Fethiye’ye yakışır şekilde yaparak marka değerini yükseltmek.2014 yılından bugüne kadar Fethiye’de 72 milyonu kanalizasyon, 6 milyonu da içme suyu olmak üzere 78 milyonluk yatırım yapıldı.

Yatırımlar bölgenin ihtiyaçlarına göre devam edecek. Yatırımlar günü kurtarmak için değil, geleceği düşünerek planlandı. Hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerin sorun yaşamayacağı şekilde planladığımız projelerle yaz nüfusu oldukça artan bölgemizde altyapı konusunda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülken, şu anda Hisarönü Ovacık bölgesinde yürütülen çalışmaların hızla ilerlediğini, 15 Mayıs’a kadar bölgedeki ana yollarda yapılan çalışmaların tamamlanarak üst yapılarının düzenleneceğini belirtti.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, bölgedeki halk ve işletmecilerin görüşlerinin alınarak ortak akılla yürütülen çalışmalar nedeniyle Ülgen’e teşekkürlerini iletirken, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da yapılan toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise yapılan toplantı ve bilgilendirmenin hem kendileri hem de sezon için hazırlıklarını sürdüren işletmeler için önemli olduğunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Fethiye’de yaptıkları hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirttiler.
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