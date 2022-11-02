Fethiye’de sivil trafik polisleri göreve başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sivil trafik polisleri göreve başlarken, yapılan denetimlerde 73 sürücüye 46 bin 972 lira ceza kesildi.

Muğla Emniyeti Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, ilçedeki trafik güvenliğini artırmak amacıyla kurallara uymadıklarında yakalanabilecekleri hissi uyandırmak amacıyla sivil denetim başlattı. İlçede özelikle trafiğe kapalı alanlar ile kordon boyundaki bisiklet yolları ve merkezde görev alan sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri fotoğraflayıp trafik cezası yazacak. Kısa süre önce göreve başlayan ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 73 sürücüye 46 bin 972 lira ceza kesildiği ve denetimlerin belirlenen program çerçevesinde devam edeceği belirtildi.