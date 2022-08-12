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Fethiye’de silahlı kavga: 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan ve tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

MUĞLA 12.08.2022, 10:14
Fethiye’de silahlı kavga: 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan ve tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Olay Çatalarık Mahallesi Üzümlü Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişiler bölgede karşılaştı. İki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma şiddetini artırarak kavgaya dönüştü. Tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada; T.K, İ.D ve M.D. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yararlılardan, M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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