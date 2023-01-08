Fethiye’de Serbest Güreş 1. Akdeniz Kupası nefesleri kesti

Fethiye, Serbest Güreş 1. Akdeniz Kupası’na ev sahipliği yaptı. Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen Serbest Güreş Turnuvası’nda minik sporcular kıyasıya mücadele etti.

Ege ve Akdeniz bölgesini kapsayan Serbest Güreş 1. Akdeniz Kupası, farklı şehirlerden 205 sporcunun katılımı ile Fethiye’de gerçekleştirildi. Fethiye Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakada 11-13 yaş arası sporcular kıyasıya mücadele etti. Fethiye Güreş Takımı, Pamukkale, Korkuteligem, Merkezefendi Güreş, Manavgat Belediye Güreş Takımı, Fethiye Gençlik ve Spor Takımı, Elmalıgem, Muratpaşa Belediyespor, Muğla Büyükşehir Belediye Güreş Takımı, Köyceğiz Gençlik Spor Takımı, Döşemealtı Belediyesi Güreş Takımı, ASAT Güreş Takımı, Seydikemer Belediyesi Güreş Takımı ve Antalya Ferdi Güreş takımlarının katıldığı müsabakalarda sporcuların antrenörleri, kenardan taktikler verirken, aile yakınları ise sık sık tezahüratta bulundu. Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Süleyman Atlı’da turnuvaya gelerek minik sporculara destek verdi. Minik sporculara başarılar dileyen Atlı; "Güreşin değer kazandığını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

“Bölgemizden yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz”

Turnuvada kısa bir konuşma yapan Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit; "Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsayan 11-13 yaş arası güreşçilerin katıldığı bir turnuva düzenledik. 205 sporcumuz bu turnuvaya katılım sağladı. Bizlerin gayesi Süleyman Atlı gibi yeni Avrupa şampiyonları yetiştirmek. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.