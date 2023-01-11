Fethiye’de Şehit Aileleri ve Gazilerine anlamlı etkinlik

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile özel bir kurum ortaklığında, şehit ve gazi aileleri için Afyonkarahisar gezisi düzenledi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel bir kurum, Fethiye’de ikamet eden 40 şehit ailesi ve gazileri 3 polis memuru eşliğinde Afyonkarahisar gezisine yolladı. Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğinin önünden kalkan otobüsle Afyonkarahisar’a hareket eden 40 kişi dualarla uğurlandı. Gezi otobüsünü uğurlamaya gelen İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma komutanı Mustafa Çiçek ve Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal geziye katılanlara dinlenip, moral depolamaları tavsiyesinde bulundu.