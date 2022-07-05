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Fethiye’de polis ekiplerinden orman yangınlarına karşı sıkı denetim

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tatilcilerin yoğun bulunduğu ormanlık alanları kontrol ederek yangın tehlikesine karşı uyardı.

MUĞLA 05.07.2022, 09:16
Fethiye’de polis ekiplerinden orman yangınlarına karşı sıkı denetim

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tatilcilerin yoğun bulunduğu ormanlık alanları kontrol ederek yangın tehlikesine karşı uyardı.

Karagözler Mahallesi’ndeki koyların bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim yaptı. Sürücülerin yangın riskine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldığı uygulamada, herhangi bir duman görmeleri durumunda tatilcilerden 112 Acil Çağrı Merkezi’nde ihbarda bulunmaları istendi. Trafik ve asayiş yönünde de denetimlerin yapıldığı uygulamada, bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı. Ormanlık bölgelerde, kontrollerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.

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