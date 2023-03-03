Fethiye’de polis ekipleri mesleklerini öğrencilere anlatıyor

Fethiye’de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri polislik mesleğini ve güvenli trafik bilincini öğrencilere anlattı.

Fethiye Trafik Büro Amirliği, güvenli trafik eğitim faaliyetleri çerçevesinde öğrencileri bilgilendirdi. Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini ve güvenli trafik anlatımı yapıldı. Eğlenerek öğrenen öğrenciler nostaljik polis arabasına ve polis motorlarına binip keyifli vakit geçirdi. Eğitimlerin devam edeceğini belirten Fethiye Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, “Hayatımızın önemli alanını kapsayan trafik konusunda, çocuklarımıza erken yaşta bilgilendirmek en büyük amacımız” dedi.

“Çocuklarımıza trafik eğitimi vermek en büyük amacımız”

Program hakkında açıklama yapan Fethiye Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, “İlçe Emniyet müdürümüz mesleki tanıtım ve güvenli trafik eğitimi üzerinde tüm okullara ulaşılarak yeni nesillerimizi bu konuda eğitimler vermemiz noktasında talimatları olmuştur. Trafik eğitim Parkımızda öğrencilerimize devam eden eğitimler yanında polis araçları ve personellerimizle başta anaokulları olmak üzere okullara giderek eğitimlere ve mesleki tanıtım etkinliklerimiz devam edecektir. Hayatimizin önemli alanını kapsayan Trafik konusunda çocuklarımıza erken yasta Güvenli Trafik Eğitimi vermek en büyük amacımız” dedi.