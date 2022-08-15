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Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı.

MUĞLA 15.08.2022, 14:23
Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paraşüt pilotları ile yolcuları Babadağ’ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı. Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı. Dolaşan paraşütler hızla düşmeye başladı. Pilotlar ve yolcular beton zemine sert bir düşüş gerçekleştirdi. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’na konuşlu Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ve sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa taşındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, olay anı anbean kaydedildi.

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