Fethiye’de paraşüt kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan paraşüt kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı Ölüdeniz Mahallesi’nde Babadağ’dan paraşüt ile atlayan M.Ç ( 48,E) isimli şahsın Belcekız mevkiinde düştüğü ihbarını aldı. Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şahıs bulunduğu yerden alınarak ambulansla Fethiye Devlet hastanesine sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.