Fethiye’de özel sporcular gösteri maçı yaptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde özel sporcular Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen Fethiyespor Festivali çerçevesinde ilçe protokolü ile maç yaptı.

Yapılan futbol maçı 16 kişiden oluşan özel sporcuların katılımı ile gerçekleşti.

Fethiyespor Salonunda yapılan gösteri maçında İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kırkeker ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit forma giydi.

Gösteri maçının ardından özel sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, özel sporcular ile farklı etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.