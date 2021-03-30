Fethiye’de otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 48 FC 050 plakalı minibüs, Patlangıç Mahallesi Hilmi Döğerli Caddesi’nde, Yasemin Ç’nin kullandığı 48 RY 835 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü, devrilen araçtan itfaiye ekibinin yardımıyla çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.