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Fethiye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

MUĞLA 24.05.2021, 18:18
Fethiye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Abdullah A’nın (36) kullandığı 79 EK 060 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nasuh Unlu’ya (72) çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza ağır yaralanan Unlu, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Unlu, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Abdullah A. gözaltına alındı.
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