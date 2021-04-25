Fethiye’de otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı kamera kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karagedik Mahallesi’ndeki yol kenarında park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin O.D ve P.D’ olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen eşyalara el konularak sahibine teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.