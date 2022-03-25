Fethiye’de otomobil uçuruma yuvarlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. (40) idaresindeki 48 ACV 523 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi’ndeki dağlık alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.S. (21), T.K. (21), M.K. (21) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerine ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelerde kaldırıldı. Yaralılardan sürücü ile M.S’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.