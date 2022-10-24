Fethiye’de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda henüz kimliği belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.

Esenköy Mahallesi Çırpı mevkiindeki ormanlık alanda kadın cesedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.