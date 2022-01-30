Fethiye’de orman yangınının yayılmasına jandarma engel oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının yayılmasına jandarmanın erken müdahalesi engel oldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, jandarma ekiplerinin ve vatandaşların mücadelesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yeşilüzümlü Mahallesi’ne giden yol kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan jandarma ekipleri durumu itfaiyeye bildirerek alevlere müdahale etti. Araçlarda bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden jandarma ekiplerine, yoldan geçen vatandaşlar da destek oldu. Alevler daha geniş alana yayılmadan kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de alevleri söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.