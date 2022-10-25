Fethiye’de öğrenciler “Trafik Dedektifi” oluyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafik dedektifleri projesi ile öğrencilere yönelik trafik bilgilendirme eğitimleri sürüyor.

Fethiye Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme eğitimleri sürüyor. Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki Anadolu ve Fethiye Ticaret Odası Meslek Eğitim Liselerinde 300 öğrenciye eğitim verildiği öğrenilirken, projenin tüm okullarda uygulanacağı belirtildi. Trafik kurallarının anlatıldığı eğitimlerde trafik ışığı, emniyet kemeri, yaya yolları gibi temel konularda eğitimler veriliyor. Verilen eğitimler ile çocuklarda trafik bilincinin oluşması hedefleniyor.