Fethiye’de Off-Road yarışları nefes kesti

Akdeniz Off Road Kupası 1. Ayak Yarışı Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleşti.

Fethiye Ormanspor Kulübü ile Fethiye Belediyesinin tarafından Esenköy Mahallesi’ndeki, Akdeniz Off-Road Park’ta 1. Ayak Yarışması’na 12 İlden 21 araç katıldı. Sporcular dereceye girmek için yaptığı heyecanlı hareketler yarışlara gelenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlıda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcular özel hazırlanan araçları ile 2 kilometrelik engelli parkurdan 2 kez geçiş yaptılar.

S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan ile Muhammet Emin Başel, S2 kategorisinde Cumhur Küçükdevlet ile Emrecan Kayabaşı, S3 kategorisinde Serkan Sivri ile Ali Seyda Kıvrak, S4 kategorisinde Erkan Karakaş ile Ahmet Cahit Kayısı birinci oldu.

Düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından dereceye gren sporculara kupa ve madalyaları verildi.