Fethiye’de motor sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde motosiklet sürücülerine ‘reflektörlü yelek’ dağıtımı gerçekleştirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kıroğlu, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden polis memurlarının katılımıyla yapılan dağıtım, Karayolları Fethiye Genel Müdürlüğü önünde Cahit Gündüz Caddesi’nde gerçekleşti.

Fethiye’de son zamanlarda artış gösteren motorlu trafik kazalarına dikkat çekmek ve benzeri kazaların yaşanmaması adına önlem alınmasına katkıda bulunmak, özellikle de trafik kazaları sonrasında anne, baba, eş ve çocukların sosyal yaşantılarında derin kayıpların oluşmaması adına gerçekleştirilen sosyal projede motor sürücülerine reflektörlü yelekleri hediye edildi. Polis memurları tarafından durdurulan motorlu sürücülere, reflektörlü yelekler takdim edildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, “Yönetmelik ile akşamları reflektörlü yelek giymek zorunlu hale geldi. Görünürlüğü arttırmak için yeleklerimizi giyelim. Belediyemizle birlikte bugün yeleklerin dağıtımını yapıyoruz. Kurumlarımızla elimizden geldiğince eğitim ve denetimleri gerçekleştireceğiz” dedi.