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Fethiye’de MHP’nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, partisinin 53 yıldır Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadığına dikkat çekerek, Millet İttifakı’nı ve mutabakat metnini eleştirdi.

MUĞLA 21.03.2022, 14:44
Fethiye’de MHP’nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, partisinin 53 yıldır Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadığına dikkat çekerek, Millet İttifakı’nı ve mutabakat metnini eleştirdi.

2023 seçimleri kapsamında “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına” başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), il il gezmeye devam ediyor. MHP Genel Merkezi heyeti, her ilde yapılan toplantılar kapsamında Muğla’ya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile başlayan “Adım Adım 2023” programları kapsamında il ve ilçe teşkilatları çalışmalarına aralıksız devam ederken toplantı Fethiye’de de gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, 2023 seçimlerine doğru yapılacak çalışmalar ve projeler konuşuldu.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP MYK üyeleri Serdar Soydan, Turhan Şener, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Büyük Birlik Partisi Fethiye İlçe Başkanı Harun Güler, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü, bazı STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlanan toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ise partisinin 53 yıldır Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadığına dikkat çekerek, Millet İttifakı’nı ve mutabakat metnini eleştirdi.

Millet İttifakı’nı ‘6+1’ olarak nitelendiren Kılıç, mutabakat metninin kaos oluşturduğunu ifade ederek, “Haziran 2023 seçimlerinde bu birbirine benzemez 6+1’e CHP seçmeninin de gereken cevabı vereceğinden eminiz. 28 Şubat’ta yapılan toplantı sonrasında görünmez ortak HDP ile 6+1 partinin genel başkanlarının imzaladığı ve yayınladığı mutabakat metninden bize göre parlamenter sistemin kriz ve kaos gösteren yapısı çıkmıştır. 48 sayfalık sözde güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatan bu metinde bir kez Türk Milleti ve Atatürk ifadesi geçmemiştir. Bu metinde maalesef anayasanın ilk 4 maddesine yer verilmemiştir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, anayasanın ilk 4 maddesi bizim için çok önemlidir ve asla değiştirilemeyecek maddelerdir. Ama bunlar o, 48 sayfalık metnin içinde yer almamaktadır. Dünyada yaşanan hızlı gelişmeleri hepimiz yakinen takip ediyoruz. Rusya – Ukrayna Savaşı bizlere dünyada sıcak savaşın bitmediğini somut bir şekilde bir kez daha gösterdi. Ancak CHP’ye göre bu kadar silahlanmaya ne gerek var söylemleri artıyor. Zaten hükümetin yaptığı bir tane doğru iş yoktur onlara göre. Burada da milli ve yerli savunma sanayimizi oluşturma noktasında, hükümetin son yıllarda o insan üstü bir gayretle yaptığı çalışmaların hepsi, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı tarafından hep eleştirilmiştir. Bu noktada yorumu milletimize bırakmak istiyorum” dedi.

MHP’nin hiçbir zaman çizgisinin dışına çıkmadığını ifade eden Kılıç, “MHP, liderimiz Devlet Bahçeli ve öncesinde başbuğumuz Alparslan Türkeş’in önderliğinde 53 yıldır yüce amaç uğruna çıktığı yoldan ve Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadı. Bugün de ‘Devlet Bahçeli’ demek, eşittir güven demektir. Devlet Bahçeli’nin her zaman için ‘önce ülkem ve milletim’ dediğini, asla kendisini ön plana çıkarmadığını ve bu ülke, bu vatan ve bu millet için, milletten aldığı güçle nasıl bir mücadele içinde olduğunu aziz milletimiz gayet iyi görüyor. Bizim, Atatürk ilke ve inkılaplarının peşinden giden, vatansever CHP seçmeniyle hiçbir sorunumuz yoktur. Milletimiz 2023 seçimlerinde gerçekleri saptıranlara gerekli dersi verecektir” ifadelerinde bulundu.

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