Fethiye’de metruk evde yangın

Muğla’nın Fethiye ilçesinde metruk bir ev, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 54 Sokak’ta bulunan metruk evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 çağrı merkezinden yardım talebi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahalede bulunup, alevleri büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar ise sürüyor.