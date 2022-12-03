Fethiye’de ’Mandala Ve Taş Boyama’ sergisi açıldı

Fethiye’de sanatçı Serap Şenel’in ’Mandala ve Taş Boyama’ sergisi, Aziz Çetinkaya özel sanat galerisinde törenle açıldı.

Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği “Mandala ve Taş Boyama” sergisi açıldı. Sanat galerisinde sergilenen eserlerin içinde taş boyamaları, tuvaller ve magnet modelleri yer alıyor. Mandala sanatının insanlara pozitif enerji verdiğini belirten sanatçı Şenel, sergiden elde edilen karın sokak hayvanları için harcanacağını ifade etti.

Serginin Pazar gününe kadar açık olacağı öğrenildi.

“Heryerde mandala şeklini görebiliriz”

Sergi hakkında bilgi veren Mandala sanatçısı Serap Şenel, “Mandala sanatının tarihi 40 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Özellikle Uzak Doğu, Tibet ve Hindistan’da bulunan bazı mağaralarda bu şekiller kullanılmış. Arkeologlar bu şekiller üzerinde çalışmışlar ve araştırmalar sonucunda, tanrıyla bütünleşmenin, kişisel ve enerjisel olarak yükselmenin yollarını bu şekilde bulduklarını düşünmüşler. Bu sanat giderek yaygınlaşmış. Henüz ülkemizde çok yaygın olmasa da bu sanatla uğraşan belirli sanatçı arkadaşlarımız var ve giderek çoğalıyor. Mandalının faydalarını saymakla bitiremeyiz. Yaşadığımız her şeyde de mandala şeklini görebiliriz. Özellikle insanın gözü, bir portakalı kestiğinizde onun kesiti, bir karnabahar ve birçok şey. Mandala şekli içerir. Birçok sebzede, meyvede, bitkide bu şekilleri görebiliriz. Ben de naçizane olarak bu şekilleri tuval üzerine döküyorum. Merkezden başlayarak, akışa bırakarak spontane gelişen bir eser çıkıyor ortaya. Bu eserlerinin hepsinin uygun yerlere gitmesini ben de çok arzu ediyorum. ” şeklinde konuştu.

“Sergiyi sokak hayvanları için açtım”

Serginin gelirinin sokak hayvanları için kullanılacağını belirten Serap Şenel, “Mandala çalışmalarını 10 yıldır yapıyorum. Bu sanata gönlümü verdim çünkü ailece doğa ve hayvan severiz. Onların masraflarını karşılamakta zorlanıyoruz. Bu sergiyi de o amaçla açtık. İlk iki sergimi de onların yararına açmıştım. Tüm Fethiye halkına, hayvan severlere buradan selam olsun diyorum” dedi.