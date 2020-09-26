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Fethiye’de kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
FETHİYE’DE KOLUNU SİLAJ MAKİNESİNE KAPTIRAN KİŞİ AĞIR YARALANDI
MUĞLA 26.09.2020, 22:06
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı. Nif Mahallesi’nde mısır hasat yapan Menderes Işık’a yardım eden arkadaşı Cengiz Eskin, kolunu traktörün arkasındaki silaj makinesine kaptırdı.
Eskin’in kolunu silaj makinesine kaptırdığını gören arkadaşı traktörü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Sağ kolu omuz altından kopan Eskin, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Eskin müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Eskin’in hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan, Menderes Işık ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardandan salıverildi.
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