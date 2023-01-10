Fethiye’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde haklarında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre aranan zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler, insan kaçakçılığı suçundan haklarında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. ve Ö.E. isimli 2 firariyi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.E ve Ö.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 firari "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.