Fethiye’de kaza yapan tırın sürücüsü öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Fethiye- Dalaman karayolu hacılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray Topmak (48) idaresindeki 48 BBM 88 plakalı tır belirlenemeyen neden den dolayı yoldan çıktı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tombak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Tombak’ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.