Fethiye’de kayalıklara düşen Rus paraşütçü kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yamaç paraşütü pilotu Aleksandr Safanov (38), Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden single uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. Paraşütün düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE ile AKUT görevlileri sevk edildi. Bölgeye etkili olan yağış ve sarp arazi koşulları ekipler yaralıya güçlükle ulaştı. Vücudunda kırıklar bulanan yaralıya olay yerine ilk müdahale yapıldı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı, ambulansın bulunduğu yola taşındı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla kurtarılan Safanov, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safanov’un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.