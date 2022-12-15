Fethiye’de kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Çevre Yolu’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (51) idaresindeki 48 JG 811 plakalı motosiklet ile M.Y. (26) yönetimindeki 48 ADU 045 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan Elif Bahat (66) ve sürücü A.B. yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Bahat’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyon sürücüsü M.Y.’yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.