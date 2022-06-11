Fethiye’de KADES hakkında bilgi verdiler

Muğla’nın Fethiye İlçesinde, , Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Beşkaza Meydanında "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganı ile stant açtı. KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, bazı kadınların uygulamayı indirmesine yardımcı oldu. Gerçekleştirilen etkinlikte,uygulamayı anlatıp bilgilendirici broşür dağıtımı da yapıldı.