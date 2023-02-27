Fethiye’de kaçak yapılara yıkım uygulanıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Fethiye’nin Foça Mahallesi’nde imara aykırı olarak yapılan binalar belediye ekipleri tarafından defalarca uyarılmasına rağmen inşaat sahipleri tarafından kaçak olan bölümler yıkılmayınca ekipler harekete geçti. Ş.B.’ye ait olduğu öğrenilen binanın ilave kısımları ve çekme mesafesine yapıldığı iddia edilen bölümlerin kaçak olması nedeniyle binada yıkım çalışması yapıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri ve Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sabah erken saatlerde Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde binanın kaçak bölümlerinin yıkılma kararının uygulamak üzere geniş güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra binanın kaçak olduğu iddia edilen ilave kısımları yıkılmaya başlandı. Olaysız geçen yıkım sırasında yoldan geçen vatandaşlar bu anı dikkatle izledi.

Belediye ekipleri, kaçak inşaat yapımına müsaade edilemeyeceğini defalarca uyarılmasına rağmen yapılan kaçak yapıların gerekli tedbirler alındıktan sonra yıkılacağını kaydetti.