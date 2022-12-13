Fethiye’de kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde imara aykırı kaçak yapılar bir bir yıkılıyor.

Fethiye’nin Çiftlik Mahallesinde imara aykırı olarak yapılan binalar Fethiye Belediyesi imar ve zabıta müdürlükleri tarafından defalarca uyarılmasına rağmen inşaat sahipleri tarafından kaçak olan bölümler yıkılmayınca ekipler harekete geçti. E.E ye ait olduğu öğrenilen 4 villanın çatı ve imara aykırı yapılmış bölümleri için yıkım kararı alındı.Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri sabah erken saatlerde Çiftlik Mahallesi girişindeki villalar çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Daha sonra binanın kaçak olduğu iddia edilen çatı katları ile diğer ek bölümler yıkılmaya başlandı.Olaysız geçen yıkım sırasında yoldan geçen vatandaşlar bu anı ilgi ile izledi.Fethiye Belediyesi yetkilileri kaçak inşaat yapımına müsaade edilemeyeceğini defalarca uyarılmasına rağmen yapılan kaçak yapıların gerekli tedbirleri alınarak yıkılacağını kaydettiler.