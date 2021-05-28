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Fethiye’de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir evin bahçesine giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

MUĞLA 28.05.2021, 14:10
Fethiye’de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir evin bahçesine giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesine giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden ev sakinleri, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı.
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