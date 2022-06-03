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Fethiye’de imara aykırı yapıların yıkımına başlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Çalış plajında, imara aykırı inşa edildiği tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.

MUĞLA 03.06.2022, 14:26
Fethiye’de imara aykırı yapıların yıkımına başlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Çalış plajında, imara aykırı inşa edildiği tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.

Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince başlatılan incelemelerde, Foça Mahallesi Çalış Plajı sahilinde kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen işletmelerin, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra işletmelere tahliye kararı tebliğ edildi. Sabah saatlerinde iş makineleri ile başlayan yıkım nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Yıkımın birkaç gün süreceği öğrenildi.

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