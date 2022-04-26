Fethiye’de ilk defa Enderun usulü teravih kılındı

Fethiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Fetimder’in Organize ettiği Enderun usulü teravih namazı Hazreti Ali Camii’nde kılındı.

Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Osmanlı zamanında çok yaygın olan bu teravih şeklinin ilk kez Fethiye’de kılındığını, bu tür teravihin diğerlerinden farkının her dört rekatında müezzinlerin salavat geçişleri ile coşkulu hale getirildiğini açıkladı.

İlk defa Enderun usulü teravih kılmak isteyen vatandaşlar Hazreti Ali Camii’ne adeta akın etti.