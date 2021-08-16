Fethiye’de İkinci Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market’in 397’nci şubesi Muğla’nın Fethiye ilçesinde hizmete açıldı.

Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi’ndeki marketin açılış törenine Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiye İlçe Tarım Müdürü Şaban Sarıkaya, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ile davetliler katıldı.

Kaymakam Eyüp Fırat, yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydederek, tüketiciye kaliteli ve sağlıklı gıdanın sunulacağını mağazanın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da Türk çiftçisinin ayakta kalması için mücadele ettiklerini vurguladı. Çiftçinin ürününün zamanında ve değerinde tarladan satın aldıklarını dile getiren Yıldırım, "Bu sene çiftçimizin tarlasından peşin 4 milyar liralık malını almayı hedefliyoruz. Sağlıklı gıda olarak daha az koruyucu maddeyle kaliteli ürünleri tüketicimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Açılış kurdelesini kesen katılımcılar daha sonra marketi dolaştı. Fırat, yetkililerden ürünler ve fiyatları hakkında bilgi aldı.