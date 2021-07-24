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Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezi çalışanları ile tatilci grubu arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

MUĞLA 24.07.2021, 01:42
Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezi çalışanları ile tatilci grubu arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı’ndaki bir eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı yatıştırarak ayırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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