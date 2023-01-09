Fethiye’de hırsızlık yaptı, İzmir’de yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ev ve otomobilden para ve değerli takılar çalan şüpheli polis tarafından yalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Foça Mahallesi’nde bir ev ve otomobile giren hırsız, para ve değerli takıları yanına alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden İngiliz uyruklu kadın polisten yardım istedi. Hırsızlığın gerçekleştiği evde gerekli incelemeleri yapan polis, hırsızın M.S. (27) olduğunu tespit etti. M.S’nin farklı birçok suçtan firarı olduğu öğrenildi. Şüphelinin İzmir’de olduğunu tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. İzmir’de yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 bin 95 lira ile bazı ziynet eşyaları ele geçirildi. Ev sahibine teslim edilen para ve takıların eksik olduğu belirlendi. Fethiye’ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.