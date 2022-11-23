Fethiye’de hafızlar belgelerini düzenlenen tören ile aldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ortak programda 77 hafıza belgeleri takdim edildi.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından hafızlar için belge alma töreni yapıldı. Yoğun katılımın olduğu program Beşkaza Spor Salonu’da gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Akabinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca ve İl Müftüsü Yaşar Çapçı selamlama konuşması yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç’in konuşmasının ardından program Kuran dinletisi ile devam etti. 77 hafıza belgelerinin takdim edilmesi ile program sona erdi.