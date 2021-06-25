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Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si olay yerinde 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

MUĞLA 25.06.2021, 01:12
Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si olay yerinde 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gürsoy Dönmez’in kullandığı 48 HL 648 plakalı Tofaş markalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı’nda, Halil Can Çakal idaresindeki 48 K 9939 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada araçlarda sıkışanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen 1 kişi de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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