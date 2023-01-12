Fethiye’de engelliler ve yaşlılar unutulmadı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bazı kurum müdürleri rehabilitasyon merkezindeki engellileri, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek gönüllere dokundular.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Hayırsever Esnaflardan Bekir Kaya, Fethiye Huzurevi, Sevgi Evleri, Fethiye Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve 2 ayrı evi ziyaret etti. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı. Ziyaretler bazı rahatsızlıkları bulunan Cansu Yelmer adlı kız çocuğu ve 18 yaşında zihinsel engelli çocuğu ile yaşayan, yılın annesi seçilen Durkadın Akçabel ile başladı. Cansu’ya çeşitli hediyeler veren Kayhan Dadaşoğlu Cansu’nun annesi ve kardeşi ile sohbet etti. 18 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Can’ın annesi Durkadın Akçabel’e de yılın annesi olması nedeniyle tebrik ederken kendisinin de çok mütevazi evlerde büyüdüğünü anlattı. Bir sonraki ziyaret durağı Rehabilitasyon Merkezi olurken, burada Kayhan Dadaşoğlu ve Tuğba Baki kalan engellilerle yakından ilgilendiler. Rehabilitasyon Merkezinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Ayhan Dadaşoğlu burada kalan engellilerle oyuncak ve masa tenisi oynadı. Huzurevi ziyaretinde ise yaşlılarla sohbet eden Dadaşoğlu daha sonra yaşlıların söylediği şarkı ve türkülere eşlik etti. Ziyaretlerin son durağı barınma ve bakıma ihtiyaç duyan çocukların kaldığı sevgi evleri oldu. Kayhan Dadaşoğlu, ziyaretlerin ardından Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Hayırsever Esnaflardan Bekir Kaya’ya teşekkür etti.