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Fethiye’de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’de bulunan Atık Su Arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkaracak projenin yüzde 32’sini tamamladı. 75 milyon 980 bin TL’ye mal olacak tesis, Fethiye’nin en az 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak.

MUĞLA 17.11.2021, 14:30
Fethiye’de en az 20 yıl arıtma sorunu yaşanmayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’de bulunan Atık Su Arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkaracak projenin yüzde 32’sini tamamladı. 75 milyon 980 bin TL’ye mal olacak tesis, Fethiye’nin en az 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak.

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye’de, Muğla Büyükşehir Belediyesi alt yapı ve çevre yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’de işletilmekte olan 25 bin m3/gün kapasiteli Atık su Arıtma Tesisini 50 bin m3/gün kapasiteye çıkaracak projeye devam ediyor. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis tamamlandığında 250 bin kişilik nüfusa hizmet verecek. Ayrıca proje ihtiyaç olması durumunda 2040 yılından sonra daha da büyütülebilecek teknik altyapıya sahip.

Çalışmaların yüzde 32’si tamamlandı

Tesisteki kapasite artışı ile Fethiye’nin en az 20 yıllık arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak. 75 milyon 980 bin TL’ye mal olacak tesisin inşaat işlerinin yüzde 75’i tamamlanırken projenin genel tamamlanma oranı yüzde 32’ye ulaştı. Tesisin tamamlanmasının ardından yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı da bu tesise bağlanacak. Mevcut tesisteki Elektro - Mekanik Sistemlerinde yenileme ve iyileştirme işlemleri ile de Fethiye AAT’nin çıkış suyu kalitesini arttırılacak ve yeşil alanlarda kullanılır kaliteye çıkarılarak Fethiye modern bir arıtma tesisine sahip olacak.

Kanalizasyon projesinin yüzde 71’i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesinde 62 Milyon TL yatırımla yapımına başlanan 121 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında bölgede 97 kilometre kanalizasyon, 2 bin 28 adet muayene bacası, bin 693 adet parsel bacası yapımı tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 69 bin metrekare tamirat yapıldı.

Başkan Gürün; “Fethiye’nin sorunlarını ilmek ilmek çözüyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün il genelinde birçok noktada eksiklerin giderilmesi vatandaşların ilerleyen yıllarda daha konforlu bir yaşam sürmeleri için yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Gürün, tüm ilçelerde olduğu gibi Fethiye’de de sorunların tespitini yaptıklarını ve bunları ilmek ilmek çözdüklerini söyledi. Gürün, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, en önemli yatırımlarımız çevreye ve insana olan yatırımlar oldu. Biz hem vatandaşımızın konforu hem de içinde bulunduğumuz eşsiz güzelliklerin korunması açısından yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda son olarak Fethiye ilçemizde önemli projeleri tamamlama noktasında ilerliyoruz. Hisarönü-Ovacık Mahallesinde 121 kilometrelik kanalizasyon hattının 97 kilometresi tamamladık. Daha önce Ölüdeniz Mahallemizde yapmış olduğumuz arıtma tesisi ile bu bölgenin de arıtma problemini ortadan kaldırmıştık. Şimdi de nüfus projeksiyonunu göz önünde bulundurarak projelendirdiğimiz Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artış projesiyle tesisi 2 kat büyütüp en az 20 yıllık atıksu sorununu ortadan kaldıracağız” dedi.

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