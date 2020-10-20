Fethiye’de Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşkınlık oluşturdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evin bahçesinde dut ağacı meyve verdi. Dut ağacının Ekim ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Esenköy Mahallesinde yaşayan Recep Kaban’ın evinin bahçesinde bulunan dut ağacı meyve verdi. Her yılın Mayıs ve Haziran aylarında hasadı yapılan dut meyvesinin Ekim ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı. Norma şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve veresinin imkansız olduğunu söyleyen Kaban "Sanırım mevsimler şaşırdı. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başlamışlar. Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor" dedi.