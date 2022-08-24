Fethiye’de devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cafer Ünal’ın (44) idaresindeki 48 L 4805 plakalı motosiklet Çameli Fethiye kara yolu Altı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ünal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ünal’ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.