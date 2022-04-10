Fethiye’de devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halinde olan forklift henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada forkliftin altında kalan operatörü yaşamını yitirdi.

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Göven (30) yönetimindeki forklift, Karaçulha Mahallesi 248 Sokak’ta yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Göven’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Forklift, itfaiye ve vatandaşlar tarafından devrildiği yerden kaldırıldı. Göven’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.