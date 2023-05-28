Fethiye’de Deprem bölgesindeki gönüllü öğretmenler unutulmadı

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından, deprem bölgesine giderek gönüllü görev yapan Fethiye’deki öğretmenler unutulmadı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için, Muğla’nın Fethiye ilçesinden deprem bölgesine giden gönüllü öğretmenler, unutulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Muğla Valiliği tarafından özverili davranışlarından dolayı gönüllü öğretmenlere verilen ödüller, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takdim edildi.

Depremzede çocuklar başta olmak üzere depremzede vatandaşlar için özverili çalışma gerçekleştiren gönüllü öğretmenlere, plaketler ve başarı belgeleri, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya tarafından takdim edildi.

Deprem felaketinin ardından bölgede görev alan öğretmenleri makamında ağırlayan Müdür Kaya, deprem bölgesinde yaşanan olayları dinleyerek, gönüllü öğretmenler ile sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbetin ardından Müdür Kaya, özverili çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.